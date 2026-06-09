Καλαμάτα: Στη θεία τους η επιμέλεια των παιδιών της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Στη θεία τους, αδελφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, δόθηκε τελικά η επιμέλεια των παιδιών, που παρέμεναν όλες αυτές τις ημέρες στο νοσοκομείο της πόλης.

Όπως έκανε γνωστό με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η Εκκλησία και τοπικοί φορείς θα σταθούν αρωγοί στη προσπάθεια της θείας ώστε τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. «Αρκεί», βέβαια, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «η βοήθεια αυτή να κρατήσει για πάντα, ακόμη και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας».

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε τα εξής:

«Αίσιο τέλος τελικά με τη τύχη των παιδιών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας από τον πατέρα τους.

Χθες απόγευμα έφυγαν από το νοσοκομείο, αφού ο Εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια στη θεία αδελφή της μητέρας. Η εκκλησία και τοπικοί φορείς θα σταθούν αρωγοί στη προσπάθεια της θείας ώστε τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Αρκεί η βοήθεια αυτή να κρατήσει για πάντα, ακόμη και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω από τα παιδιά. Δικαιωθήκαμε για τις απόψεις που δημόσια εκφράσαμε ότι μόνο η θεία με την απαραίτητη συνδρομή είναι ικανή να λάβει την επιμέλεια των παιδιών.

Το κράτος κοινωνικής προστασίας να σταθεί αρωγός στη θεία και τα παιδιά, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Υπάρχουν δεκάδες κακοποιημένα παιδιά με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον που βρίσκονται παρκαρισμένα στα νοσοκομεία μήνες χωρίς να ασχολείται κανείς μαζί τους πλην των νοσοκομείων που δεν είναι δουλειά τους.

Ευαισθησία λοιπόν και αρωγή για όλα τα κακοποιημένα ή εγκαταλελειμμένα παιδιά ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι τη δημοσιότητα».