Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του - Στο «μικροσκόπιο» τα ηχητικά

Απολογείται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα, την οποία φέρεται να σκότωσε καταφέροντάς της περισσότερες από 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από σχετικό αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιμείνει στον ισχυρισμό του ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς με τη σύζυγό του και ότι εκείνη ήταν που του επιτέθηκε πρώτη.

Στο «μικροσκόπιο» ηχητικές καταγραφές

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κατά την προανάκριση εντοπίστηκαν ηχητικά αρχεία που εξετάζονται ως προς τη σημασία τους για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι καταγραφές βρέθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που υπήρχε στο γραφείο όπου εργαζόταν ο 41χρονος.

Τα αρχεία φέρεται να περιλαμβάνουν συνομιλίες της 39χρονης συζύγου του, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους και υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκαν.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν το περιεχόμενό τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό έγκλημα.