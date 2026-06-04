Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βάσως- Νέα στοιχεία από τα ψηφιακά πειστήρια

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα Πέμπτη (4/6) ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βάσως από την Καλαμάτα, την ώρα που η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τι πυροδότησε το δολοφονικό αμόκ του συζύγου της.

Μετά την έρευνα των αστυνομικών στην οικία του ζευγαριού, αλλά και στο γραφείου του 41χρονου λογιστή, εντοπίστηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων τα οποία θα αναλυθούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Το σενάριο της παρακολούθησης

Μεταξύ άλλων υπάρχουν συσκευές αποθήκευσης (σ.σ. usb sticks ή σκληροί δίσκοι), όπου εντοπίζονται συνομιλίες της 39χρονης Βάσως με τις αρχές να εκτιμούν πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης είτε είχε «παγιδέψει» το σπίτι με κάποια συσκευή ηχογράφησης είτε ακόμη και με κάμερα.

Μετά από σχετική εισαγγελική εντολή έχει ξεκινήσει η διαδικασία απομαγνητοφώνησης και της ανάλυσης αυτών των συνομιλιών, ενώ θα γίνει και άρση απορρήτου των επικοινωνιών για το κινητό τηλέφωνο του 41χρονου συζυγοκτόνου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης να άκουσε κάτι απ’ αυτές τις συνομιλίες που να πυροδότησε το δολοφονικό αμόκ του και κατέσφαξε με τουλάχιστον 45 μαχαιριές της άτυχη Βάσω.

Σε εκκρεμότητα η τύχη των δύο παιδιών

Τέλος, σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση του εισαγγελέα για το μέλλον των δύο παιδιών του ζευγαριού με τα δύο κοριτσάκια -ηλικίας 6 και 10 ετών- να παραμένουν σε προστατευτική φύλαξη, ενώ η αδερφή της δολοφονημένης μητέρας τους θέλει την επιμέλεια.