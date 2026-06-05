Καλαμάτα: Στον ανακριτή ξανά το Σάββατο ο γυναικοκτόνος - Ο κρυμμένος σκληρός δίσκος στο γραφείο του

Το Σάββατο αναμένεται να περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο 41χρονος γυναικοκτόνος στην Καλαμάτα, ο οποίος δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη Βασιλική μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο 41χρονος πήρε δεύτερη προθεσμία να απολογηθεί, μετά από αίτημα για αναβολή της απολογίας από τον συνήγορό του, ζητώντας επιπλέον χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης παραδόθηκαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης, υποστηρίζοντας ότι δεν επέτρεψε την πλήρη προετοιμασία της απολογίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στη θέση που έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Ο κρυμμένος σκληρός δίσκος στο γραφείο του

Αν και οι πρώτες έρευνες στην οικία του ζευγαριού δεν έφεραν στο φως εξοπλισμό παρακολούθησης, νέα ευρήματα προέκυψαν κατά τη δεύτερη επιχείρηση των Αρχών στο λογιστικό γραφείο του 41χρονου κατηγορούμενου.

Κατά τον έλεγχο του χώρου, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν σκληρό δίσκο επιμελώς κρυμμένο μέσα σε κουτί με χαρτί εκτυπωτή, κάτω από σωρούς λογιστικών φακέλων και εγγράφων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιεχόμενό του εντοπίστηκαν ηχογραφήσεις που εκτιμάται ότι σχετίζονται με παρακολουθήσεις, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στη διεύρυνση της έρευνας για τον εντοπισμό των συσκευών καταγραφής που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν και παραμένουν άφαντες.

GPS στο όχημα της οικογένειας

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η 39χρονη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση. Στο αυτοκίνητο του ζευγαριού βρέθηκε συσκευή γεωεντοπισμού (GPS), μέσω της οποίας ο 41χρονος φέρεται να μπορούσε να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις διαδρομές και τις μετακινήσεις της συζύγου του.

Ο σκληρός δίσκος, καθώς και άλλα ψηφιακά πειστήρια, όπως USB, tablet, υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο, έχουν παραδοθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι ειδικοί εξετάζουν το υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν η δολοφονία με τις δεκάδες μαχαιριές ήταν αποτέλεσμα αιφνίδιας έκρηξης ή αν είχε προηγηθεί σχεδιασμός.

Αρνητικά τα πρώτα αποτελέσματα για τα παιδιά

Ιδιαίτερα τραγική είναι η διάσταση της υπόθεσης καθώς τα δύο ανήλικα κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας της μητέρας τους από τον πατέρα τους. Τα παιδιά κοιμόνταν σε διπλανό δωμάτιο και μέχρι σήμερα δεν έχουν ενημερωθεί για την απώλεια της μητέρας τους, την οποία εξακολουθούν να αναζητούν.

Στην κατοικία είχαν εντοπιστεί υπνωτικά χάπια, γεγονός που δημιούργησε υποψίες ότι ίσως είχαν χορηγηθεί στα παιδιά ώστε να μην αντιληφθούν όσα συνέβησαν. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έδειξαν κάποιο εύρημα που να επιβεβαιώνει αυτό το ενδεχόμενο.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας εξακολουθούν να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων στα δείγματα αίματος των δύο ανηλίκων, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν φως στο αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία πριν από το έγκλημα.

Παρακολούθηση με tracker, ψεύτικους λογαριασμούς και κοριούς

Άτομα από το στενό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφουν μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, βίωνε τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο 41χρονος ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο στις κινήσεις και την καθημερινότητά της.

Την ίδια περίοδο φέρεται να διέδιδε στον κοινωνικό του κύκλο ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εγκαταστήσει συσκευή εντοπισμού στο όχημά της και συστήματα ηχογράφησης στην κατοικία, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται και με ποιους επικοινωνεί.

Επιπλέον, φέρεται να είχε δημιουργήσει ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομα «θάνατος», μέσω του οποίου παρακολουθούσε τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επανεξετάζονται καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν και πληροφορίες που δείχνουν ότι το στενό περιβάλλον της 39χρονης είχε αντιληφθεί εδώ και μήνες περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς και ενδοοικογενειακής βίας. Παρότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπήρχε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες, φίλοι της γυναίκας είχαν εκφράσει ανησυχίες για την κατάστασή της.

Όπως ανέφερε φίλος του θύματος, σε συνάντησή τους η 39χρονη είχε μιλήσει για σοβαρά προβλήματα στον γάμο της, περιγράφοντας τον σύζυγό της ως υπερβολικά ζηλότυπο και αναφέροντας ότι είχε δεχθεί βίαιη συμπεριφορά.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περιστατικά που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, η 39χρονη δεν εμφανίστηκε σε μάθημα χορού που παρακολουθούσε, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους φίλους της. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σπίτι, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της και ζήτησαν ακόμη και τη συνδρομή της αστυνομίας για τον εντοπισμό της.