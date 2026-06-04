Καλαμάτα: Θα ζητηθεί ψυχιατρική εξέταση για τον 41χρονο - Ανοιχτό το ζήτημα επιμέλειας των παιδιών

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, καθώς πέρα από τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου (6/6), μετά από αίτημα του συνηγόρου του, ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη μελέτης των νέων στοιχείων που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του best-tv.gr ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τη σύζυγό του, ενώ η υπεράσπιση έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του 41χρονου

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 41χρονου, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ προστέθηκαν και νέα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που δεν επέτρεψε την πλήρη προετοιμασία της απολογίας.

«Υπέβαλα αίτημα στην κυρία ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό. Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία έγινε το έγκλημα. Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ’ ομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας της 39χρονης, Γ. Καμβύσης.

«Θέλω να διευκρινίσω ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του», τόνισε.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά», ανέφερε ο δικηγόρος του 41χρονου.

Ανοιχτό το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σύνθετο παραμένει και το ζήτημα της επιμέλειας των δύο παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της 39χρονης, η οποία αρχικά εξέφρασε ενδιαφέρον να αναλάβει τη φροντίδα τους, φέρεται να δήλωσε πως δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιμέλεια να ανατεθεί στη γιαγιά των παιδιών, με την παράλληλη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ανατροφή και υποστήριξή τους.

Προς το παρόν, τα δύο κορίτσια παραμένουν υπό την προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών και των γιατρών που τα παρακολουθούν, ενώ οι αποφάσεις για το μέλλον τους αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.