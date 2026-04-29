Καλαμάτα: Θρίλερ με τη δολοφονία 44χρονου σε στάβλο - «Χτενίζουν» την περιοχή για τον δράστη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στην Καλαμάτα, μετά τον εντοπισμό 44χρονου άνδρα νεκρού μέσα σε στάβλο το μεσημέρι της Τρίτης (28/4), στην περιοχή του Μπουρνιά. Το μακάβριο εύρημα έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» βίαιο θάνατο, καθώς το θύμα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, πιθανότατα από κυνηγετική καραμπίνα.

Το όπλο του εγκλήματος παραμένει άφαντο, όπως και ο δράστης, την ώρα που το τοπίο γύρω από την υπόθεση εξακολουθεί να καλύπτεται από πυκνή ομίχλη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του messinialive.gr, ο στάβλος όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό ανήκει σε 90χρονο κάτοικο της περιοχής, ενώ τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η 50χρονη κόρη του.

Το άψυχο σώμα εντόπισαν η ίδια μαζί με έναν 47χρονο άνδρα, αμφότεροι αλβανικής καταγωγής σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Οι δύο τους φέρεται να φιλοξενούσαν προσωρινά το θύμα και ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές, πυροδοτώντας την έναρξη μιας εντατικής έρευνας.

Αν και οι αρχικές αναφορές ήταν συγκεχυμένες, πλέον προκύπτει ότι το θύμα είναι 44χρονος Αλβανός, με τις συνθήκες της δολοφονίας να παραμένουν αδιευκρίνιστες και να αποτελούν αντικείμενο εξονυχιστικής διερεύνησης.

Στο «μικροσκόπιο» βιντεοληπτικό υλικό

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τον τόπο του εγκλήματος, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικές επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια ανασύνθεσης των κινήσεων που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Η ευρύτερη περιοχή, αραιοκατοικημένη με αγροτικές εκτάσεις και διάσπαρτους στάβλους, καθιστά το έργο των ερευνητών πιο σύνθετο, χωρίς ωστόσο να ανακόπτει την αποφασιστικότητα των Αρχών να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ήδη τρία άτομα έχουν κληθεί και καταθέτουν, ενώ το μεγάλο ζητούμενο παραμένει ο εντοπισμός του δράστη ή των δραστών και του φονικού όπλου.