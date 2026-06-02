Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Μυστήριο με τα δύο παιδιά - Δεν άκουσαν τίποτα την ώρα του εγκλήματος

Συστηματική κακοποίηση -λεκτικά και σωματικά- φαίνεται να βίωνε το τελευταίο χρονικό διάστημα η 39χρονη Βάσω από την Καλαμάτα, θύμα της παθολογικής ζήλιας του 41χρονου συντρόφου της που την κατέσφαξε μέσα στο σπίτι που ζούσαν μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού ακόμη και με δερμάτινη ζώνη καθώς ο σύζυγος της είχε υποψίες ότι διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Παρ’ όλα αυτά επέλεξε να μην τον καταγγείλει στις Αρχές -δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή συμβάντος ενδοοικογενειακής βίας- με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην άγρια δολοφονία της τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6).

Στο μικροσκόπιο πιθανή χορήγηση ουσιών στα παιδιά

Τραγική φιγούρα τα δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 10, τα οποία παρότι βρίσκονταν στο διπλανό υπνοδωμάτιο δεν κατάλαβαν τίποτα σύμφωνα με τις καταθέσεις αστυνομικών και γιατρών από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Τα παιδιά βρίσκονται συνεχώς υπό παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο, ενώ αναμένεται να υποβληθούν και σε τοξικολογικές εξετάσεις καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους χορηγούνταν κάποια ουσία για να κοιμούνται ατελείωτες ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ όλη η γειτονιά είχε σηκωθεί στο πόδι από τις κραυγές της μητέρας τους για βοήθεια, αλλά και τις φωνές των γειτόνων που προσπαθούσαν να σταματήσουν αυτό που καταλάβαιναν ότι συμβαίνει στο διαμέρισμα της οικογένειας, τα δύο κορίτσια δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Οι αστυνομικοί τα πήραν αγκαλιά από τα κρεβάτια τους και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου ξύπνησαν μετά τις 10.00 το πρωί.

Ο 41χρονος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και ν. Περί Όπλων. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του περί αυτοάμυνας, χωρίς όμως να πείθει τις διωκτικές αρχές.

Τέλος, σήμερα θα γίνει η νεκροψία - νεκροτομή στην 39χρονη, που φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα και το κεφάλι, χωρίς ακόμη να προσδιορίζεται ποιο ήταν το μοιραίο, με τη γυναίκα να παλεύει για αν γλιτώσει από την οργή του συζύγου της.