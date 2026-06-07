Καλαμάτα: Ξέσπασμα από τη θεία της δολοφονημένης Βασιλικής - «Ο εγκληματίας θα βγει από πάνω»

Την οργή συγγενών και φίλων της δολοφονημένης Βασιλικής προκάλεσε η χθεσινή απολογία του 41χρονου γυναικοκτόνου της Καλαμάτας, καθώς υποστήριξε ότι «θόλωσε» και πως η δολοφονία έγινε εν βρασμώ, όταν η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι.



Ο 41χρονος επιχείρησε να πείσει τις Αρχές ότι δεν είχε σχεδιάσει την δολοφονία, γεγονός που πυροδοτεί ακόμη περισσότερο την οργή του κόσμου και της οικογένειας της Βασιλικής. Η θεία της άτυχης κοπέλας ξέσπασε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».



«Όλα ψέματα αυτά που λένε, όλα ψέματα είναι. Είναι ποτέ δυνατόν; Ένα αδύνατο κοριτσάκι ήταν. Μπορεί να πάλεψε την ώρα που τη μαχαίρωνε για να γλιτώσει», είπε η θεία της Βασιλικής..



Η νέα εκδοχή για το πώς έφτασε στο έγκλημα και μαχαίρωσε 45 φορές τη Βασιλική, κάνει την οικογένεια της 39χρονης να εξοργίζεται, με τη θεία της αδικοχαμένης γυναίκας να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ και στους γονείς του δράστη για την στάση τους.



«Τώρα ο εγκληματίας θα βγει από πάνω. Και ο πατέρας του και η μάνα του και αυτός (λένε) ότι η Βασιλική έφταιγε για όλα. Έφταιγε η Βασιλική γιατί καθόταν μαζί του τόσα χρόνια και έτρωγε ξύλο από την αρχή. Κι έτρωγε κλωτσιές στην κοιλιά και έπεφταν τα παιδιά κι οι αποβολές. Ντροπή τους αυτά που λένε, ντροπή τους».



«Το κορίτσι μας μπήκε στο χώμα, τελείωσε. Η Βασιλική δεν γυρίζει πίσω», είπε συγκλονισμένη.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο δράστης παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τη γυναίκα του, αλλά μόνος του αφαίρεσε τον κοριό που την ηχογραφούσε, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της 39χρονης, όχι γιατί ζήλευε, αλλά γιατί ήθελε να έχει αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους, ηλικίας 10 και 6 ετών.



Βασικό μέλημα της οικογένειας της Βασιλικής είναι το μέλλον των δύο παιδιών της που έμειναν χωρίς γονείς μέσα σε λίγες ώρες.



Η υπόθεση έχει σοκάρει το πανελλήνιο και την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας με φίλους και συγγενείς του θύματος να βρίσκονται σε απόγνωση.