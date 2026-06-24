Καλάμπρια: Η αδερφή του σώθηκε από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο

Παρανάλωμα του πυρός έγινε πολυτελές ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας Ιταλίδας τουρίστριας.

Συγκεκριμένα το ξενοδοχειακό συγκρότημα , Viva Wyndham Dominicus Beach παραδόθηκε στις φλόγες σκορπώντας πανικό στους λουόμενους του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο εκκενώθηκε και περίπου 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη περιοχή.

Μια εξ αυτών ήταν και η αδερφή του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού , Ντάβιντε Καλάμπρια , Σάρα Καλάμπρια , όπου εργαζόταν στο ξενοδοχείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Η 27χρονη μετέδωσε το κλίμα αυτής της κατάστασης μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο instagram.

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«Σε στιγμές σαν κι αυτή, καταλαβαίνεις πραγματικά τη σημασία των μικρών πραγμάτων. Το να βλέπω τους συναδέλφους και τους φίλους μου ασφαλείς ήταν αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία για μένα.



Το να επιστρέφω σπίτι και να μπορώ να αγκαλιάζω ξανά τον σύντροφό μου ή να γράφω στην οικογένειά μου λέγοντάς τους ότι ήμουν καλά - αυτό ήταν σημαντικό για μένα.



Είμαι απίστευτα λυπημένη που βλέπω αυτό που τον τελευταίο χρόνο ήταν ο χώρος εργασίας μου, αλλά και ένα δεύτερο μου σπίτι να γίνεται στάχτη.»



