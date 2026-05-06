Καλιφόρνια: 11.700 κλήσεις σε 24 ώρες – Όταν η ταχύτητα γίνεται εφιάλτης

Ατελείωτοι αυτοκινητόδρομοι με ευθείες, φοίνικες και ο ήλιος του Ειρηνικού, ναι είμαστε στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Για πολλούς οδηγούς εκεί, το σκηνικό θυμίζει ταινία Fast & Furious. Ωστόσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Τροχαία της Καλιφόρνια (CHP) αποφάσισε να γράψει το δικό της σενάριο, και μάλιστα με πολύ ακριβό «εισιτήριο».

Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης-αστραπή που ονομάστηκε «Περίοδος Μέγιστης Επιβολής», οι αρχές εξαπέλυσαν ένα 24ωρο σαφάρι ελέγχων από το πρωί της 28ης έως το πρωί της 29ης Απριλίου. Το αποτέλεσμα; Ένας αριθμός που προκαλεί ίλιγγο: 11.767 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Όταν το κοντέρ «γράφει» τριψήφια νούμερα

Δεν ήταν όμως μόνο η ποσότητα των παραβάσεων που σόκαρε, αλλά και η ένταση. Ανάμεσα στους χιλιάδες παραβάτες, 200 οδηγοί πιάστηκαν να τρέχουν με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα (100 mph). Συνολικά, οι αστυνομικοί μοίρασαν 19.564 κλήσεις και 2.807 προειδοποιήσεις σε όλη την πολιτεία. Ο Επίτροπος της CHP, Sean Duryee, ήταν σαφής: «Η ταχύτητα παραμένει η κύρια αιτία σοβαρών ατυχημάτων. Όταν επιλέγεις να τρέχεις, μειώνεις τον χρόνο αντίδρασής σου και βάζεις σε κίνδυνο τους πάντες». Τα στοιχεία του 2025 για την Καλιφόρνια είναι αποκαλυπτικά: 110.000 τροχαία λόγω ταχύτητας, με 400 νεκρούς και 68.000 τραυματίες.

Από το Λος Άντζελες… στα μπλόκα της Αθηνών - Λαμίας

Διαβάζοντας αυτά τα νούμερα, δεν μπορείς να μην χαμογελάσεις με νόημα, σκεπτόμενος τη δική μας ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, το «Maximum Enforcement Period» της Καλιφόρνια το ζούμε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ή στις μεγάλες εξόδους . Η διαφορά στα μεγέθη είναι τεράστια.

Στην Καλιφόρνια επιστρατεύουν προγράμματα όπως το "Forwarded Action for Speeding Tickets" για να αφαιρούν διπλώματα μέσω των Μηχανοκίνητων Τμημάτων της Τροχαίας (DMW ή Department of Motor Vehicles), στην Ελλάδα η «μάχη» δίνεται ανάμεσα στο ραντάρ της Τροχαίας που κρύβεται πίσω από τις πικροδάφνες και τον οδηγό που αναβοσβήνει τα φώτα στους απέναντι για να τους πει «φίλε, κόψε, έχει μπλόκο». Είναι μια άτυπη εθνική συνεννόηση, ένας χιουμοριστικός κώδικας επιβίωσης που μετατρέπει την εθνική οδό σε ένα απέραντο παιχνίδι κρυφτού.

Βέβαια, πίσω από το χιούμορ κρύβεται η ίδια σκληρή αλήθεια. Είτε είσαι στην Route 101, είτε στην Αθηνών-Κορίνθου, η φυσική δεν κάνει εξαιρέσεις. Η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 32% των θανάτων στους δρόμους της Καλιφόρνια και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά στη χώρα μας.

Η αυστηροποίηση είναι μονόδρομος

Οι αρχές της Καλιφόρνια πλέον στέλνουν τις κλήσεις των «100+ μιλίων» απευθείας για αφαίρεση διπλώματος. Στην Ελλάδα, τα νέα ψηφιακά μέσα και οι κάμερες αρχίζουν σιγά-σιγά να περιορίζουν το περιθώριο για «σλάλομ» και σινιάλα.

Το μήνυμα είναι κοινό παγκοσμίως: Το να φτάσεις στον προορισμό σου 10 λεπτά νωρίτερα δεν αξίζει ποτέ το ρίσκο να μη φτάσεις καθόλου. Είτε οδηγείς Mustang, είτε ένα ταλαιπωρημένο hatchback, η ταχύτητα έχει την ίδια ευθύνη.