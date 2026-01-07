Καλιφόρνια: Καρέ καρέ επεισοδιακή ληστεία πολυτελών τσαντών - Η στιγμή που η αστυνομία κάνει «ντου»

Τουλάχιστον 100.000 δολάρια κοστολογήθηκαν οι τσάντες που επιχείρησαν να αρπάξουν δυο διαρρήκτες κατά τη διάρκεια ληστείας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου σε πολυτελές κατάστημα στην περιοχή Ιρβάιν στην Καλιφόρνια.

Η δράση των δυο ανδρών καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας με αποτέλεσμα το κατάστημα να περικυκλωθεί από πάνοπλους αστυνομικούς οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από τα συστήματα ασφαλείας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές, οι δυο διαρρήκτες σκαρφαλώνουν σε έναν τοίχο και στη συνέχεια να εισβάλλουν στο κατάστημα αφού έχουν σπάσει τη τζαμαρία. Παρά την εντυπωσιακή λεία τους, οι δυο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν από την έξοδο κινδύνου αφού στο μεταξύ είχαν προλάβει να φτάσουν περιπολικά συνοδεία αστυνομικών σκύλων.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις αρχές είχε ειδοποιήσει φύλακας του κτηρίου.

LUXURY BUST: A massive luxury handbag heist was caught on camera as heavily armed police swarmed an Irvine, California store, arresting two suspects from Los Angeles and Hollywood accused of attempting to steal nearly $100,000 in designer goods before resisting arrest. pic.twitter.com/lHZZRzvNdp — Fox News (@FoxNews) January 7, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν με προτεταμένα τα όπλα τους διαρρήκτες ενώ στην περιοχή πετούσε και drone. Όταν, τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εγκλώβισαν τους διαρρήκτες, αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές, ως διαρρήκτες ταυτοποιήθηκαν ο 40χρονος Ρίτσαρντ Σπένσερ από το Λος Άντζελες και ο 30χρονος Μαρσέλους Σέλμπι από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, κλοπή, συνωμοσία, βανδαλισμό και αντίσταση κατά της αρχής.