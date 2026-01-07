Καλιφόρνια: Καρέ καρέ επεισοδιακή ληστεία πολυτελών τσαντών - Η στιγμή που η αστυνομία κάνει «ντου»
Οι διαρρήκτες αν και προσπάθησαν να φύγουν με λεία άνω των 100.000 δολαρίων δεν πρόλαβαν αφού τους περίμενε η αστυνομία έξω από το κατάστημα.
Τουλάχιστον 100.000 δολάρια κοστολογήθηκαν οι τσάντες που επιχείρησαν να αρπάξουν δυο διαρρήκτες κατά τη διάρκεια ληστείας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου σε πολυτελές κατάστημα στην περιοχή Ιρβάιν στην Καλιφόρνια.
Η δράση των δυο ανδρών καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας με αποτέλεσμα το κατάστημα να περικυκλωθεί από πάνοπλους αστυνομικούς οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από τα συστήματα ασφαλείας.
Στο βιντεοληπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές, οι δυο διαρρήκτες σκαρφαλώνουν σε έναν τοίχο και στη συνέχεια να εισβάλλουν στο κατάστημα αφού έχουν σπάσει τη τζαμαρία. Παρά την εντυπωσιακή λεία τους, οι δυο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν από την έξοδο κινδύνου αφού στο μεταξύ είχαν προλάβει να φτάσουν περιπολικά συνοδεία αστυνομικών σκύλων.
Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις αρχές είχε ειδοποιήσει φύλακας του κτηρίου.
Όπως φαίνεται στα πλάνα οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν με προτεταμένα τα όπλα τους διαρρήκτες ενώ στην περιοχή πετούσε και drone. Όταν, τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εγκλώβισαν τους διαρρήκτες, αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν.
Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές, ως διαρρήκτες ταυτοποιήθηκαν ο 40χρονος Ρίτσαρντ Σπένσερ από το Λος Άντζελες και ο 30χρονος Μαρσέλους Σέλμπι από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, κλοπή, συνωμοσία, βανδαλισμό και αντίσταση κατά της αρχής.