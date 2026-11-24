Ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά εστιατόρια του Σαν Ντιέγκο ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα.

Το Georgia’s Greek Cuisine, που λειτουργεί αδιάκοπα από το 1977 θα λειτουργήσει έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027, καθώς οι ιδιοκτήτες του, η Georgia και ο Dennis Stathoulis, αποφάσισαν να αποσυρθούν από την ενεργό δράση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, η οικογένεια καλεί τους πιστούς πελάτες να επισκεφθούν το εστιατόριο πριν από το οριστικό κλείσιμο. «Ήταν χαρά μας που μοιραστήκαμε ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας με το Σαν Ντιέγκο. Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τις όμορφες αναμνήσεις», ανέφερε το ζευγάρι στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η ιστορία του εστιατορίου

Η ιστορία της Georgia’s Greek Cuisine ξεκίνησε πολύ πριν από το άνοιγμα του εστιατορίου. Η Georgia, με καταγωγή από τον Πύργο της Ηλείας, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν ακόμη έφηβη, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές για τη ζωή της. Ο Dennis, από την πλευρά του, είχε εργαστεί ως ηθοποιός στην Αθήνα.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν σε ένα ελληνικό καφενείο στο Αλμπουκέρκε του Νέου Μεξικού. Η γνωριμία εξελίχθηκε σε έρωτα, ενώ το ταξίδι του μέλιτος το 1974 έμελλε να καθορίσει την επόμενη μεγάλη απόφαση της ζωής τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Σαν Ντιέγκο και εντυπωσιάστηκε από το παραθαλάσσιο τοπίο, που θύμιζε στη Georgia την πατρίδα της. «Το νερό, ο ουρανός, όλα ήταν σαν την Ελλάδα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα San Diego Reader το 1978.

Η πρώτη τους επιχειρηματική προσπάθεια στην Καλιφόρνια έγινε το 1975, όταν άνοιξαν το ελληνικό εστιατόριο Zorba’s στο Όσιανσαϊντ. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, καθώς η τοπική κοινωνία δεν ήταν ακόμη εξοικειωμένη με την ελληνική κουζίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του SanDiegoVille.

Οι παραδοσιακές γεύσεις τους έκαναν διάσημους στο Σαν Ντιέγκο

Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, το ζευγάρι άνοιξε το Georgia’s Greek Cuisine στη συνοικία North Park του Σαν Ντιέγκο. Όπως αποκάλυψαν, εργάζονταν έως και 16 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας προσωπικά κάθε στάδιο της προετοιμασίας. Στο μενού υπήρχαν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, όπως ντολμαδάκια, σπιτικό ψωμί, χειροποίητα γλυκά και πολλές ακόμη συνταγές της ελληνικής κουζίνας.

Για να στηρίξει οικονομικά την επιχείρηση, η Georgia αναλάμβανε παράλληλα να μαγειρεύει γεύματα για αεροπορικές εταιρείες, αμειβόμενη μόλις με τέσσερα δολάρια την ώρα.

Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς και το εστιατόριο απέκτησε σταδιακά τη δική του ξεχωριστή θέση στην τοπική γαστρονομική σκηνή. Το 1992, το εστιατόριο μετακόμισε σε άλλο σημείο χωρίς όμως να χάσει την αίγλη που είχε ήδη αποκτήσει.

Σταθερή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, όπως τονίζει το δημοσίευμα της New York Post, παρέμεινε η ίδια η Georgia, η οποία υποδεχόταν προσωπικά τους επισκέπτες, αντιμετωπίζοντας το εστιατόριο ως δεύτερο σπίτι της. «Είτε έρχεστε εδώ και δεκαετίες είτε έχετε χρόνια να μας επισκεφθείτε, ελπίζουμε να περάσετε από το εστιατόριο για να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ξεχωριστή διαδρομή», ανέφερε η οικογένεια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.