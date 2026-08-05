Κάλλας προς Τουρκία: Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και των κρατών-μελών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της, με αφορμή την ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το υπό προετοιμασία τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η ερώτηση και η ευρωπαϊκή απάντηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Στην απάντησή της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες για την προετοιμασία του νομοσχεδίου, διευκρινίζοντας ότι το περιεχόμενό του δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η κ. Κάλλας υπογραμμίζει ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία «αταλάντευτη προσήλωση» στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, ενώ τονίζει ότι η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, η ευρωπαϊκή θέση αφορά τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).