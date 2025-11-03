Καλλιάνος για κινδυνολόγους: «Κακοκαιρία θα ήταν να μην έβρεχε...» - Πού θα έχει ισχυρές καταιγίδες

Την εκτίμησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος, τονίζοντας ότι δεν «βάφτιζε» το σύστημα που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα ως κακοκαιρία καθώς αποτελεί μία φυσιολογική μεταβολή του καιρού για τον μήνα Νοέμβριο.

Μάλιστα, όπως γράφει χαριτολογώντας στην ανάρτησή του, «κακοκαιρία θα ήταν να μην έβρεχε τον πιο βροχερό μήνα του έτους».

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, «το να συζητάμε με τις ώρες και να κάνουμε επιστημονικές αναλύσεις επί αναλύσεων σε κάθε βροχή του Νοεμβρίου, είναι σαν να μιλάμε για χειμώνα επειδή νυχτώνει νωρίς», στρέφοντας για άλλη μια φορά τα βέλη του σε όσους θεωρεί ότι κινδυνολογούν γύρω από τις προγνώσεις καιρού.

Παραθέτει επίσης τις περιοχές της χώρας στις οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν οι πιο ισχυρές καταιγίδες.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΒΡΕΧΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΒΡΟΧΕΡΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης δεν αναμένεται κάποια πρωτοφανής κακοκαιρία, ούτε ένα οργανωμένο σύστημα που να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Τοπικές πλημμύρες δύναται να έχουμε και είναι λογικό, ειδικά αν εκδηλωθεί τοπικά μια δυνατή βροχόπτωση ή καταιγίδα. Όμως δεν θα ‘βάφτιζα’ αυτό το σύστημα ως κακοκαιρία και ειδικά έχοντας ήδη εισάλθει στον πιο βροχερό μήνα του έτους. Εκτός και αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι το να έρθει ζέστη το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικό ή αν το χειμώνα χιονίσει στο Καϊμακτσαλάν είναι κάτι το ανεπανάληπτο.

Βροχές επομένως θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας ειδικά αύριο Τρίτη και λιγότερο την Τετάρτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο που ο καιρός εκεί θα είναι γενικά ήπιος, ενώ κατά περιόδους θα εκδηλώνονται και καταιγίδες.

Όμως έτσι είναι ο Νοέμβριος, είναι ο πιο βροχερός μήνας του έτους, ένας μήνας που παραδοσιακά μάς δίνει πολλές και συχνές βροχοπτώσεις.

Επομένως, το να συζητάμε με τις ώρες και να κάνουμε επιστημονικές αναλύσεις επί αναλύσεων σε κάθε βροχή του Νοεμβρίου, είναι σαν να μιλάμε για χειμώνα επειδή νυχτώνει νωρίς. Είναι σαν να απορούμε που το καλοκαίρι κάνει ζέστη, είναι σαν να εκπλησσόμαστε που την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια, είναι σαν να θεωρούμε είδηση ότι ο Γενάρης φέρνει κρύο.

Ανακεφαλαιώνοντας :

Οι περιοχές που το διήμερο αυτό θα εκδηλωθούν -κατά κύριο λόγο- και οι πιο δυνατές καταιγίδες είναι :

Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)

Νότια Χαλκιδική

Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Δυτικές Κυκλάδες

Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα)

Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι άλλο να λέμε : «Δελτίο Μεταβολής του καιρού», άλλο να λέμε : «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού» και άλλο να λέμε : «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων». Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες «Δελτίων» πολλές φορές χάνεται και η ακριβής ή η σωστή μεταφορά της πληροφορίας. Βέβαια, για απλή μεταβολή του καιρού, δεν μιλά ποτέ κανείς, πηγαίνουμε κατευθείαν στα ‘βαθιά’ και στα ‘δύσκολα’».