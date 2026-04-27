Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Ο ρόλος της Μαρούσκας στους «Δυο Ξένους» μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο»

Για τον ρόλο της Μαρούσκας στην αγαπημένη σειρά «Δυο ξένοι» μίλησε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου και παραδέχθηκε ότι μπορεί να της χάρισε αναγνωρισιμότητα, όμως τις έκλεισε τις πόρτες στην μεγάλη της αγάπη... στο θέατρο.

«Βεβαίως και το χάρηκα το σίριαλ, ωραίο ήταν. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια... Λέω "τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;", μου λένε "Καλά, δεν έχεις καταλάβει;". Λέω "Τι να καταλάβω;". Τέλος πάντων λέω "Για μένα; Γιατί ρε παιδιά τόση φασαρία; Τι έγινε; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ". Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, "Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουν; Η Μαρούσκα;". Μετά λέω "Όχι, δεν πειράζει, έχω παντού φίλους". Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα» είπε αρχικά.

Και εξομολογήθηκε: «Η επιτυχία της τηλεόρασης εμένα μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Εγώ ήμουν μια χαρά στο θέατρο τόσα χρόνια και μετά που είπα να παίξω κι εγώ λίγο στην τηλεόραση... και λίγο έπαιξα. Τι ήταν; Μικρός ρόλος και δεν με ένοιαζε και καθόλου. Μετά δεν με παίρνανε πια».