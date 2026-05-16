Ελλάδα Πειραιάς Αυτοκτονία Αστυνομία

Καλλίπολη: Θρίλερ με την πτώση 24χρονης από μπαλκόνι - Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της

Φως στα αίτια που οδήγησαν ένα νεαρό κορίτσι να κάνει βουτιά στο κενό επιχειρούν οι αστυνομικοί.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φράνκα Παναγιωτοπούλου avatar
Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες με τη νέα βουτιά θανάτου που φέρεται να έκανε αυτή τη φορά ένα 24χρονο κορίτσι στην Καλλίπολη του Πειραιά με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το τραγικό συμβάν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο άνδρας προσήχθη αμέσως ώστε να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και να φωτίσει τα σκοτεινά σημεία αυτής της νέας τραγωδίας. Πάντως οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την τραγωδία. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο αρμόδιος εισαγγελέας να ζητήσει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 50χρονο, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί αλλά και από τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής πράξης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πειραιάς Αυτοκτονία Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader