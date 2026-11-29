Κόκκινοι φιόγκοι, χριστουγεννιάτικα αρκουδάκια και ευχές για το μωρό που έρχεται. Η Καλλιστώ Βαρδή, κόρη του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή, γιόρτασε τον επικείμενο ερχομό του παιδιού της με ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο baby shower.

Μέσα από τα Instagram stories της, η μέλλουσα μαμά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή, στην οποία κυριαρχούσαν το κόκκινο και το λευκό, με εντυπωσιακά γλυκίσματα και μια τούρτα στολισμένη με φιόγκους και ένα αρκουδάκι.

Ξεχωριστή θέση είχε μια κάρτα με τη φράση «A little Christmas magic for Kallisto» («Λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία για την Καλλιστώ»), που προσκαλούσε τους καλεσμένους να αφήσουν ευχές και συμβουλές για τη μέλλουσα μαμά.

Οι πρώτες «πρόβες» μητρότητας

Με χιούμορ και τρυφερότητα, η Καλλιστώ Βαρδή έκανε και τις πρώτες της «πρόβες» ως μαμά. Ντυμένη στα κόκκινα, με φόντο το φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αγκάλιασε μια κούκλα-μωρό, με τη λεζάντα «Mommy practicing» («Η μαμά κάνει εξάσκηση») να συνοδεύει το στιγμιότυπο.

Η αδελφή του Γιάννη Βαρδή είχε αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο, μέσα από το gender reveal party της, ότι περιμένει κοριτσάκι.