Καλλιθέα: Άγριο ξύλο σε δύο νεαρούς από ομάδα 10 ανηλίκων - Συνεχή τα περιστατικά βίας στη γειτονιά

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας στην Καλλιθέα το τελευταίο διάστημα, με τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση.

Τελευταίο «κρούσμα» ήταν ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 17χρονου και ενός 18χρονου από ομάδα ανηλίκων το βράδυ της Δευτέρας (25/5). Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από ασήμαντη προσωπική διαφορά, την οποία είχε ο ένας από τους δράστες με τον 18χρονο.

Μαζί με την παρέα του, του έστησαν καρτέρι την ώρα που επέστρεφε σπίτι του μαζί με έναν φίλου του, σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας.

Οι δύο νεαροί δέχτηκαν ομαδική επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές από περίπου 10 ανήλικους. Περίοικοι φώναξαν την αστυνομία και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

«Έτρεχε ένας και τον κυνήγαγαν περίπου 10 άτομα», δήλωσε γυναίκα που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό. «Έπεσε κάτω, τον χτύπαγαν με τα πόδια, με τα χέρια, παντού. Έχει φάει πολύ ξύλο πάντως».

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν επτά από τους δράστες, έξι 17χρονους και έναν 18χρονο.

Τα δύο θύματα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Είδα να γρονθοκοπούν έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου»

Τα περιστατικά βίας στην περιοχή είναι συνεχή. Μάλιστα, το κλίμα ανασφάλειας είναι τόσο έντονο που οι καταστηματάρχες έχουν φτάσει στο σημείο να κλείνουν νωρίτερα τα καταστήματά τους.

Μιλώντας στο Action24, κάτοικος της Καλλιθέας που υπήρξε μάρτυρας και του τελευταίου περιστατικού, περιέγραψε τα όσα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας. «Άκουσα φωνές και βγήκα στο μπαλκόνι του σπιτιού. Είδα ένα τσούρμο από 10 με 15 άτομα, ηλικίας από 15 μέχρι 17 ετών, να κυνηγά κάποιον. Σε απόσταση 50 μέτρων από το σπίτι μου, είδα να γρονθοκοπούν έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου».

Όπως είπε, υπάρχει περίπτωση ανήλικοι να κουβαλούν μαζί τους ακόμα και όπλα. «Το γεγονός αυτό της βίας των ανηλίκων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις».