Καλλιθέα: Εξιτήριο για την 75χρονη που πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί από τη φωτιά στο σπίτι της

Η 75χρονη γυναίκα που αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της στην Καλλιθέα για να σωθεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η ηλικιωμένη γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολιτών και ενός διανομέα, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα ώστε να περιορίσουν την πτώση της όταν εκείνη αναγκάστηκε να πέσει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να ξεφύγει από τις φλόγες.

Αμέσως μετά το περιστατικό διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί αντιμετώπισαν ήπια αναπνευστική δυσχέρεια που προκλήθηκε από την εισπνοή καπνού, καθώς και ένα ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι της.

Η κατάσταση της υγείας της εξελίχθηκε ομαλά και, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο, έλαβε εξιτήριο.

Οι δραματικές στιγμές της διάσωσής της έχουν καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο διακρίνονται οι πολίτες να την ενθαρρύνουν να πηδήξει από το φλεγόμενο σπίτι, προκειμένου να τη σώσουν.

Ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το πίσω μέρος της διώροφης κατοικίας, είναι επίσης καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει μέσα στο αυτοκίνητό του.

«Ήμασταν 15-20 άτομα για να την πιάσουμε». Διανομέας που βοήθησε τη γυναίκα να σωθεί από τις φλόγες, στην φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Καλλιθέα, μιλά στον FLASHhttps://t.co/5tkAmrhVK4

βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LOVj47yHnN — Flash.gr (@flashgrofficial) June 28, 2026

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από έκρηξη σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στο ισόγειο του σπιτιού. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, επεκτεινόμενη και στον πρώτο όροφο της κατοικίας.