Καλλιθέα: Ευχάριστα νέα για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι - Σταθεροποιήθηκε η υγεία του

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού 2,5 ετών που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό ο οποίος μίλησε το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στο Action24, η κατάσταση της μικρής φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί αν και παραμένει δύσκολη η περίπτωσή της.

«Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση… μην ξεχνάτε ότι έμεινε για πάνω από μία ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος. Έχει σταθεροποιηθεί, φαίνεται να κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή. Η τελευταία μαγνητική που έγινε ήταν καλή. Ελπίζουμε να τα καταφέρει γιατί όταν μένει ο εγκέφαλος μία ώρα και χωρίς οξυγόνο αντιλαμβάνεστε…», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο κ. Γιαννακός.

Τι υποστήριξε ο πατέρας του κοριτσιού

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία του πατέρα του δίχρονου κοριτσιού ο οποίος είχε περιγράψει πώς έγινε η παρ' ολίγον τραγωδία. «Εγώ το παιδί το κρατούσα από το χέρι, με το που γύρισα το κεφάλι μου το παιδί έφυγε και το βλέπω στο σιντριβάνι, ένα, δύο λεπτά. Το βγάλαμε το παιδί, ήρθε ο άνθρωπος από το μαγαζί και έδωσε την πρώτη βοήθεια. Μετά ήρθε η αστυνομία, πήρε το παιδί και το πήγαμε στο νοσοκομείο» ανέφερε.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που είχε δώσει για τα όσα ακολούθησαν από την δραματική στιγμή που το παιδί χάθηκε από τα μάτια του, ο ίδιος δηλώνει, όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή και τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Οι γονείς του κοριτσιού βρίσκονται διαρκώς έξω από την εντατική και περιμένουν ένα καλό νέο καθώς το παιδάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο. Τα ευρήματα από τις μαγνητικές δεν είναι είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο και για αυτόν τον λόγο υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις.