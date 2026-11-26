Φωτιά σε δωμάτιο διαμερίσματος επί της οδού Ανδρομάχης στην Καλλιθέα ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από λαμπάκια χριστουγεννιάτικου στολισμού και επεκτάθηκε, με την ένοικο να ειδοποιεί τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, και η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, δίχως να επηρεάσει άλλους χώρους του διαμερίσματος.

Λόγω εισπνοής καπνού και αναστάτωσης κλήθηκε το ΕΚΑΒ για την ένοικο, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.