Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 27 Νοεμβρίου – Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου.
Φωτιά σε δωμάτιο διαμερίσματος επί της οδού Ανδρομάχης στην Καλλιθέα ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από λαμπάκια χριστουγεννιάτικου στολισμού και επεκτάθηκε, με την ένοικο να ειδοποιεί τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, και η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, δίχως να επηρεάσει άλλους χώρους του διαμερίσματος.
Λόγω εισπνοής καπνού και αναστάτωσης κλήθηκε το ΕΚΑΒ για την ένοικο, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.