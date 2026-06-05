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Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλλιθέα, στη λεωφόρο Θησέως.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, ο 28χρονος αναβάτης κινούμενος στο ρεύμα προς Μοσχάτο φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του.

Καλλιθέα: Η στιγμή που οδηγός μοτοσικλέτας παρασύρει πεζή γυναίκα λίγο πριν «καρφωθεί» σε αυτοκίνητο. pic.twitter.com/iUjhctTwSc — Flash.gr (@flashgrofficial) June 5, 2026

Η μηχανή παρέσυρε 72χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη τη στιγμή διέσχιζε κάθετα τον δρόμο στο ύψος της οδού Σπάρτης, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο κινούνταν σε διάβαση πεζών.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και σωριάστηκε στο οδόστρωμα.

Μετά την παράσυρση, ο αναβάτης σύρθηκε για μερικά μέτρα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.