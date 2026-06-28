Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ηλικιωμένη πηδάει από το μπαλκόνι για να σωθεί από τις φλόγες

Ένα εφιάλτη έζησαν οι ιδιοκτήτες διώροφου διαμερίσματος στην Καλλιθέα, όταν το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου, ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό του σπιτιού τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να ψάχνουν τρόπους διαφυγής.



Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα οι χώροι του σπιτιού να μετατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη σε πύρινες εστίες που απειλούσαν άμεσα τη ζωή των δύο ηλικιωμένων που βρίσκονταν μέσα.



Οι τεράστιες φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν ακόμη και από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα με τις ισχυρές δυνάμεις τις πυροσβεστικής και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει για βοήθεια.

Σε εκείνο το σημείο, ξεπρόβαλε από το μπαλκόνι η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια η οποία εμφανώς έντρομη προσπαθούσε να γλιτώσει τόσο από τη φωτιά, όσο και από τις αναθυμιάσεις, έχοντας χάσει μάλιστα την επαφή με τον σύζυγό της.



Η 75χρονη σε κατάσταση πανικού άκουγε από τον δρόμο πλήθος κόσμου να της φωνάζει ότι έπρεπε να πηδήξει στο κενό για να σωθεί. Εκείνη αν και αρχικά έδειξε να διστάζει, τελικά πήρε την απόφαση να περάσει τα κάγκελα και να πηδήξει από ύψος ακούγοντας τις προτροπές των διασωστών, αλλά και των περίοικων.



Τελικά, η 75χρονη «προσγειώθηκε» πάνω σε έναν νεαρό διανομέα, ο οποίος μαζί με άλλους συμπολίτες και αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είχαν δημιουργήσει μία «ανθρώπινη αλυσίδα» για να συγκρατήσουν την ηλικιωμένη.





Η μαρτυρία του διανομέα

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του διανομέα που συμμετείχε στη διάσωση της γυναίκας, η οποία αναγκάστηκε να πέσει από το μπαλκόνι για να σωθεί από τη φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Καλλιθέα.



Όπως περιέγραψε μιλώντας αποκλειστικά στον FLASH, όταν έφτασε στο σημείο το σπίτι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ μαζί με έναν αστυνομικό και άλλους πολίτες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη γυναίκα, σπάζοντας την πόρτα της κατοικίας.

«Η γυναίκα καιγόταν, είχε πάρει φωτιά όλο το σπίτι. Σπάσαμε την πόρτα μαζί με έναν αστυνομικό και άλλα παιδιά, αλλά δεν μπορούσαμε να ανέβουμε προς τα πάνω για να φτάσουμε κοντά της. Τότε, επειδή είχε πιάσει φωτιά γύρω της, αναγκάστηκε να πέσει από το μπαλκόνι», ανέφερε.

👉24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχείρούν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε 2όροφη οικία στην Καλλιθέα pic.twitter.com/x1fla5HkhC — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, λέγοντας ότι περίπου 15 με 20 άτομα συγκεντρώθηκαν κάτω από το μπαλκόνι για να την πιάσουν.

«Ήμασταν όλοι από κάτω για να την πιάσουμε. Ήμασταν κοντά στα 20 άτομα, 15 σίγουρα», είπε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα υπέστη μόνο ελαφρά εγκαύματα, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε στο πόδι κατά την προσπάθεια διάσωσης.

Αναφερόμενος στον σύζυγο της γυναίκας, σημείωσε πως αρχικά όλοι πίστευαν ότι είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι. Ωστόσο, όπως είπε, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει μόνος του, ανοίγοντας την πίσω πόρτα της κατοικίας.