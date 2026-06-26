Καλλιθέα: Μία μαχαιριά κάτω από την καρδιά σκότωσε τον 15χρονο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στη φονική συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/06) στην οδό Μεγαλουπόλεως, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο ανήλικος έφερε μία μόνο μαχαιριά στην περιοχή κάτω από την καρδιά, με φορά από κάτω προς τα πάνω.

Παράλληλα, στη σορό του 15χρονου δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης στα χέρια, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης.

Ο 15χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς σφυγμό, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο».

Οι εφημερεύοντες γιατροί κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο ανήλικος κατέληξε στις 02:20 τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση των θεραπόντων ιατρών, ο 15χρονος έφερε τραύμα από τέμνον όργανο στην ανατομική περιοχή του θώρακα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

Πώς έγινε η φονική επίθεση

Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχει συλλέξει η ΕΛΑΣ, η συμπλοκή ξεκίνησε από την πλατεία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί αρχικά ήταν μία παρέα έξι ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- οι οποίοι αντιδικούσαν με μία άλλη παρέα τριών ατόμων, οι οποίοι όταν αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ξεφεύγει, κάλεσαν «ενισχύσεις».

Στο σημείο έφτασε ένα ΙΧ αυτοκίνητο με πέντε άτομα, ανάμεσα τους και ο δράστης της δολοφονίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Ο δράστης, που έχει συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη του, είπε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν.