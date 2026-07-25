Καλλιθέα: Νέα στοιχεία για τον άγριο ξυλοδαρμό της εγκύου - Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η 38χρονη

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία έγκυο γυναίκα, η οποία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα και φρόντισαν για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Λόγω της κατάστασής της, δεν ήταν σε θέση αρχικά να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα βασίστηκε στα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι άνδρες της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Η σύλληψη του 42χρονου

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου κινούνταν πεζός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν ως το άτομο που αναζητούσαν, προχώρησαν στην προσαγωγή του και στη συνέχεια στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης, με βάση και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Δεν είχαν καταγραφεί προηγούμενες καταγγελίες

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η εικόνα αναμένεται να γίνει πληρέστερη όταν οι αστυνομικοί καταφέρουν να λάβουν αναλυτική κατάθεση από το θύμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχαν προηγηθεί άλλα περιστατικά κακοποίησης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Κλαίει συνεχώς» - Τι είπε για το περιστατικό ο Γιαννάκος

Την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε η γυναίκα περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας ότι η 38χρονη έφτασε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περίπου 6,5 μηνών, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι.

Η 38χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η γυναίκα «κλαίει συνεχώς», προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για την έκταση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στα νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κακοποιητική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την καταγγελία.