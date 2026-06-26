Καλλιθέα: Οπαδική αντιπαλότητα πίσω από τη συμπλοκή με θύμα τον 15χρονο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Νέα στοιχεία για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, αναφέροντας ότι εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 15χρονου Πάρη, που σημειώθηκε μετά από επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων επτά συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 18 ατόμων, γονέων ανηλίκων, για παραμέληση εποπτείας.



Από τις έρευνες των αρχών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μαχαίρια, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, σιδερογροθιά, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα με οπαδικό περιεχόμενο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας ανηλίκου, που τελέστηκε μετά από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Καλλιθέας.



Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων επτά συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πώς έγινε η φονική συμπλοκή

Πάντα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.



Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της ΥΑΟΑΒ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.



Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.



Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον -16- εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα,

ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Νωρίτερα, η οικογένεια του 15χρονου Πάρη τοποθετήθηκε δημόσια μέσω των δικηγόρων τους και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα ζητήσει την «αυστηρότερη τιμωρία όλων των εμπλεκομένων». Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι δηλώσουν υποστήριξη κατηγορίας και στέλνουν το μήνυμα ότι θα κινηθούν νομικά για όποια σχόλια και επισημάνσεις που αφορούν το

δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του, προσβάλουν την μνήμη του.