Καλλιθέα: Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή - Νεκρός ο 17χρονος, εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο

Τραγική κατάληξη είχε το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (25/6) στην Καλλιθέα καθώς ο 17χρονος που δέχθηκε επίθεση από αιχμηρό αντικείμενο, εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στην οδό Μεγαλουπόλεως, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό οπαδικό υπόβαθρο πίσω από το περιστατικό.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12:00, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Μαρτυρία - σοκ: «Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους κατοίκους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε.

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά.

Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή.