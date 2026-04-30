Καλλιθέα: Πυροσβέστες διέσωσαν ηλικιωμένη και 4 σκυλιά από φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα έκτου ορόφου επί της οδού Μεταμορφώσεως, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1:30, με τις φλόγες να εξαπλώνονται ταχύτατα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εγκλωβίζοντας μία ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τα τέσσερα σκυλάκια της. Η ίδια, σε κατάσταση πανικού, βγήκε στο μπαλκόνι καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, με γείτονες να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ανάμεσά τους και κλιμακοφόρο, δίνοντας μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Με συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν έφοδο στο φλεγόμενο διαμέρισμα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο τη γυναίκα όσο και τα κατοικίδιά της, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση εξελίχθηκε μέσα σε κλίμα έντονης ανησυχίας από τους κατοίκους της περιοχής.

Το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.