Καλλιθέα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον ξυλοδαρμό με ρόπαλο των δυο Αιγύπτιων

Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της Καλλιθέας μετά το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου με έναν οδοντίατρο να επιτίθεται και να ξυλοκοπεί βίαια με ρόπαλο δυο νεαρούς Αιγύπτιους στη μέση του δρόμου.

Το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από τηλεφώνημα που δέχτηκε ο 55χρονος από τη σύζυγό του ότι οι δυο νεαροί εθεάθησαν να φωτογραφίζουν το σπίτι τους. Η γυναίκα υποστήριξε ότι τους είδε να κινούνται επανειλημμένα γύρω από την ιδιοκτησία, κάτι που την ανησύχησε.

Ο 55χρονος έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Όπως καταγράφεται σε οπτικό υλικό που έχει δε το φως της δημοσιότητας, εντόπισε τους δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, και τους επιτέθηκε.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», λέει η γυναίκα.

Τους χτυπούσε με μανία αρκετά λεπτά

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν έντονη και ότι περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι χωρίς να μπορούν αρχικά να παρέμβουν.

Η σύγκρουση διήρκεσε αρκετά λεπτά, με τον έναν από τους δύο νεαρούς να δέχεται τα περισσότερα χτυπήματα και να καταλήγει τραυματισμένος στο έδαφος. Ο δεύτερος προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο επέστρεψε στη συνέχεια και φέρεται να παρακάλεσε τον γιατρό να σταματήσει, την ώρα που το περιστατικό συνεχιζόταν.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο 55χρονος να κρατάει έναν από τους νεαρούς καθηλωμένο στο έδαφος και να συνεχίζει την επίθεση, ενώ ταυτόχρονα κρατά το ρόπαλο που χρησιμοποίησε. Σε άλλο σημείο του υλικού καταγράφεται να τον χαστουκίζει και να παραμένει σε ένταση, παρά τις εκκλήσεις παριστάμενων να σταματήσει.

Η κατάσταση κορυφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο γιατρός άφησε για πρώτη φορά το ρόπαλο, ενώ ένας από τους νεαρούς βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος και ο φίλος του προσπαθούσε να τον προσεγγίσει. Ο τραυματίας περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες σε πολύ άσχημη κατάσταση, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και δυσκολία να σταθεί όρθιος.

Ανατροπή με τα πραγματικά αίτια

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι οι δύο νεαροί ενδέχεται να ήταν διαρρήκτες, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές διαψεύστηκαν στη συνέχεια. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες φέρεται να φωτογράφιζαν την περιοχή και εντοπίστηκαν αργότερα σε κοντινή στάση λεωφορείου, όπου και σημειώθηκε η επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 55χρονος τους πλησίασε κρατώντας το ρόπαλο και φωνάζοντας, ενώ οι δύο νεαροί φέρεται να αιφνιδιάστηκαν από την επίθεσή του. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν ράμματα στο κεφάλι, ενώ ο 23χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο περιστατικό συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελικών αρχών. Ο 55χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο νεαροί υποστηρίζουν ότι δεν είχαν εμπλακεί σε παράνομη ενέργεια και ζητούν την τιμωρία του γιατρού για την επίθεση που δέχτηκαν.