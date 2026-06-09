Καλλιθέα: Συνελήφθησαν δύο άτομα για στοχοποίηση αστυνομικού μέσω διαδικτύου σχετικά με το τροχαίο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης αναρτήσεων που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσαν το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, όπου έχασε τη ζωή του ένας οδηγός μοτοσικλέτας και τραυματίστηκε μια πεζή γυναίκα.



Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ημεδαποί κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε στοχοποίηση αστυνομικού μέσω διαδικτυακών δημοσιεύσεων, ενώ τους αποδίδονται επίσης αδικήματα όπως διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος πέντε χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία δημοσίευαν επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού με περιεχόμενο συκοφαντικό και εξυβριστικό, το οποίο παρακινούσε σε βία εναντίον του.



Ειδικότερα, με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, στην Καλλιθέα, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον ανωτέρω αστυνομικό με το περιστατικό κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του.

Καλλιθέα: Η στιγμή που οδηγός μοτοσικλέτας παρασύρει πεζή γυναίκα λίγο πριν «καρφωθεί» σε αυτοκίνητο. pic.twitter.com/iUjhctTwSc — Flash.gr (@flashgrofficial) June 5, 2026

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα καθώς και από την ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν μέσω ανοιχτών πηγών του διαδικτύου, διακριβώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ως διαχειριστές των δύο από τους πέντε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας οι οποίες θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.