Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Η ιατροδικαστική καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί άμυνας

Καθοριστικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας σχετικά με τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 17χρονου δράστη ότι βρισκόταν σε άμυνα τη στιγμή της επίθεσης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ανήλικος δέχθηκε ένα και μόνο χτύπημα με μαχαίρι, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, με αποτέλεσμα να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Παράλληλα, στη σορό δεν εντοπίστηκαν αμυχές, μώλωπες ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε πάλη ή συμπλοκή μεταξύ θύματος και δράστη.

«Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ήταν σε άμυνα», δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αναφερόμενη στο μαχαίρι της επίθεσης, σημείωσε ότι εξετάζεται αν πρόκειται για το όπλο που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Όπως είπε, ο 17χρονος υποστηρίζει ότι πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων μετά την επίθεση, ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το αντικείμενο που, σύμφωνα με την ομολογία του, χρησιμοποίησε.

Επτά συλλήψεις - Αναζητούνται ακόμη εννέα άτομα

Στο πλαίσιο της έρευνας, επτά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για τη φονική συμπλοκή, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για ακόμη εννέα εμπλεκόμενους.

Ένας από τους αναζητούμενους εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των Αρχών, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, ωστόσο δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση:

Ανθρωποκτονία με δόλο.

Συμπλοκή με χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα τα αδικήματα αποδίδονται ότι τελέστηκαν με αθλητικό (οπαδικό) υπόβαθρο.

Ανησυχία για την οπλοφορία ανηλίκων

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι από τα 17 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, οι δέκα είναι ανήλικοι, ενώ τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για άλλες υποθέσεις μικρότερης βαρύτητας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το θύμα.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ολοένα και περισσότεροι ανήλικοι κυκλοφορούν έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, επικαλούμενοι λόγους αυτοπροστασίας. Όπως επισήμανε, το ανησυχητικό στοιχείο είναι πως τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη ευκολία, οδηγώντας πολλές φορές σε τραγικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες, όπως συνέβη στην υπόθεση της Καλλιθέας.