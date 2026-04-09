Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή - Βρίσκομαι πάνω σε ένα καροτσάκι... δεν χτυπάει το τηλέφωνο»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Espresso» και συγκλονίζει καθώς εξομολογείται ότι θέλει να φύγει από τη ζωή καθώς δεν αντέχει πια την δύσκολη καθημερινότητά του.

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο. Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου...» εξηγεί ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μιλά για την σύζυγό του η οποία έχει χάσει το φως της και διαμένει σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στην Αθήνα. «Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα» εξηγεί.