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«Καλό ταξίδι, κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκίνηση στην «οικία Κοκοβίκου» για τη Μάρω Κοντού

Πολίτες πήγαν στο εμβληματικό σπίτι για να την αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Λουλούδια και συγκινητικά σημειώματα άφησε κόσμος έξω από την «οικία Κοκοβίκου» όπου γυρίστηκε η κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», αποχαιρετώντας τη Μάρω Κοντού.

Λίγες ημέρες μετά την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, έδωσε τα τελευταία δύο χρόνια γενναία μάχη με τον καρκίνο, πολίτες πήγαν στο εμβληματικό σπίτι για να την αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Πάνω στην πόρτα του σπιτιού άφησαν μηνύματα όπως «Καλό παράδεισο κα Κοκοβίκου» και «Καλό παράδεισο κα Ελενίτσα μας», ενώ αρκετοί απέθεσαν και λουλούδια, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους για την αγαπημένη ηθοποιό.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συνόδευσαν τη Μάρω Κοντού στην τελευταία της κατοικία, λέγοντάς της το ύστατο χαίρε.

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LIFE Μάρω Κοντού Θάνατοι Ελληνικός Κινηματογράφος Showbiz

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