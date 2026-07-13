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«Καλοκαίρι μαζί»: Αυτό είναι το νέο μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 - Η στήριξη του Πέτρου Κουσουλού

Το κανάλι του Αμαρουσίου βουτά και πάλι στα βαθιά της ενημέρωσης και ετοιμάζει ένα διαφορετικό ενημερωτικό πρωινό…

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Βασίλης Ανδριτσάνος

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Καλοκαίρι χωρίς ενημέρωση, ειδικά αυτή την περίοδο που όλα τα μέτωπα εντός και εκτός Ελλάδας είναι ανοιχτα, δεν νοείται. Έτσι λοιπόν το κανάλι του Αμαρουσίου βγάζει στον αέρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 09.50 το πρωί, το καινούριο του ενημερωτικό μαγκαζίνο με τίτλο «Καλοκαίρι μαζί» που θα παρουσιάζουν ο Νίκος Ρογκάκος, ο Στέφανος Σίσκος και η Άννα Λιβαθυνού. Οι τρεις δημοσιογράφοι θα βρίσκονται όλοι μαζί στον αέρα, αλλά δεν υπάρξουν και εβδομάδες που θα λείπουν εκ περιτροπής λόγω των καλοκαιρινών τους αδειών.

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Την αρχισυνταξία της εκπομπής του ΑΝΤ1 έχουν αναλάβει (επίσης εκ περιτροπής) η Ναταλία Πολυχρονίδου και ο Νίκος Μισίρης. Το team του ενημερωτικού μαγκαζίνο θα ενισχυθεί και από συνεργάτες της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού.

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