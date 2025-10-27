Καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο: Τους 34 βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος στην Κρήτη

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στη Βόρεια Κρήτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον χάρτη που δημοσίευσε η υπηρεσία αποτυπώνεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στους σταθμούς του δικτύου, ενώ παρουσιάζονται και οι οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες τιμές.

Ειδικότερα, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στου Άγιους Πάντες Χανίων, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 33,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολουθεί η Σούδα και τα Μάλια με 33.8 βαθμούς Κελσίου.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25°C σε 268 από τους 550 ενεργούς σταθμούς του δικτύου, δηλαδή σε σχεδόν το 50% της χώρας. Οι τιμές αυτές θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση του παρατεταμένου θερμού καιρού που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες.

πηγή: Meteo.gr

Ο καιρός για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.