Αυτή η καλοκαιρινή συνταγή για γίγαντες στον φούρνο παντρεύει την ελληνική παράδοση με τη φρεσκάδα της εποχής. Οι γίγαντες σιγοψήνονται με ντομάτα, καρότο, πιπεριά και κολοκυθάκι, ενώ το άρωμα του δυόσμου και του μαϊντανού δίνει μια ευχάριστη, ανάλαφρη νότα. Ιδανικό πιάτο για χορτοφάγους και νηστείες, σερβίρεται ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου, με φέτα και ψωμί. Ένα υγιεινό, θρεπτικό φαγητό που τιμά τα ελληνικά καλοκαίρια και μπορεί να σταθεί επάξια στο οικογενειακό τραπέζι ή σε ένα μεσημεριανό πικνίκ κάτω από τη σκιά μιας ελιάς.

Υλικά (για 4 άτομα)

500 γρ. γίγαντες

2 καρότα κομμένα σε φετούλες

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 πιπεριά κόκκινη σε κύβους

1 κολοκυθάκι σε κύβους

2 ντομάτες ώριμες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ντοματάκι ψιλοκομμένο

2 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος

1/2 ματσάκι φρέσκος δυόσμος (ή βασιλικός για άλλη αίσθηση)

100 ml ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

1 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά

Προαιρετικά: λίγο τριμμένο ξύσμα λεμονιού για φρεσκάδα

Εκτέλεση

Μούλιασμα: Βάλε τους γίγαντες σε άφθονο νερό από το προηγούμενο βράδυ να μουλιάσουν (τουλάχιστον 12 ώρες). Βράσιμο: Την επόμενη μέρα, βράσε τους γίγαντες σε καθαρό νερό μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην λιώσουν (περίπου 45 λεπτά έως 1 ώρα). Στράγγισέ τους. Σάλτσα: Σε ένα τηγάνι, σοτάρισε με το μισό ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα καρότα για 3-4 λεπτά. Πρόσθεσε την πιπεριά και το κολοκυθάκι και συνέχισε για άλλα 5 λεπτά. Ρίξε τον πελτέ και τσιγάρισε για 1 λεπτό. Πρόσθεσε τις ντομάτες, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Άφησε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 10-15 λεπτά. Φούρνισμα: Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα πυρίμαχο σκεύος βάλε τους γίγαντες και ανακάτεψέ τους με τη σάλτσα. Πρόσθεσε τον μαϊντανό και τον δυόσμο (ή τον βασιλικό), περιέχυσε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νεράκι αν χρειάζεται (να καλύπτονται οριακά). Ψήσιμο: Ψήσε για περίπου 45 λεπτά με 1 ώρα μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να μελώσει η σάλτσα. Αν στεγνώσει πολύ, μπορείς να προσθέσεις λίγο νερό ενδιάμεσα.

Σερβίρισμα