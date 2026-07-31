Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης συνεχίζουν να απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, κάνοντας αυτή τη φορά στάση στην Κεφαλονιά.

Μετά τις διακοπές τους στη Μύκονο, όπου εθεάθησαν σε βραδινή έξοδο και αποθανάτισαν την στιγμή, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Ιόνιο και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί τον εντυπωσιακό Μύρτο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

Η τρυφερή φωτογραφία και το μήνυμα αγάπης

Ο Γιώργος Μπούσαλης δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με την Καλομοίρα, έχοντας πίσω τους το ηλιοβασίλεμα και το μαγευτικό τοπίο της Κεφαλονιάς.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα αέρινο φλοράλ φόρεμα, ενώ ο σύζυγός της εμφανίστηκε με λευκό παντελόνι και μαύρο πουκάμισο, σε μια χαλαρή καλοκαιρινή εμφάνιση.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση, γράφοντας στα ισπανικά: «Σ' αγαπώ».

Ένας έρωτας που κρατά στον χρόνο

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα τρία παιδιά τους.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά τους, φροντίζουν να αφιερώνουν χρόνο ο ένας στον άλλον, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται στα social media μικρές στιγμές από την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους, δείχνοντας πως ο ρομαντισμός παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης τους.