LIFE Καλομοίρα Μύκονος Showbiz

Καλομοίρα: Το άλμπουμ των διακοπών της στη Μύκονο

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι στο αγαπημένο της νησί, παρέα με αγαπημένους της φίλους.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους περπατούν ανέμελοι και ωραίοι στα σοκάκια της Μυκόνου, χαλαρώνουν στις όμορφες παραλίες και τα βράδια τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους σε εστιατόρια και κλαμπ.

Μαριέττα Χρουσαλά
Μαριέττα Χρουσαλά

Η οικογένεια που ζει μόνιμα στην Αμερική, έχει επιλέξει να περνά τα καλοκαίρια της στην Ελλάδα γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την πατρίδα τους.

Μαριέττα Χρουσαλά
Μαριέττα Χρουσαλά

Στην παρέα τους βρίσκεται ακόμη ένα αγαπημένο ζευγάρι του, η Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της, Λέων Πατίτσα. Οι δύο οικογένειες κάνουν παρέα και στις ΗΠΑ, οπότε κανονίζουν τα προγράμματά τους έτσι ώστε να βρίσκονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα.

Μαριέττα Χρουσαλά
Μαριέττα Χρουσαλά

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LIFE Καλομοίρα Μύκονος Showbiz

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