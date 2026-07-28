Καλομοίρα: Το άλμπουμ των διακοπών της στη Μύκονο

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους περπατούν ανέμελοι και ωραίοι στα σοκάκια της Μυκόνου, χαλαρώνουν στις όμορφες παραλίες και τα βράδια τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους σε εστιατόρια και κλαμπ.

Μαριέττα Χρουσαλά

Η οικογένεια που ζει μόνιμα στην Αμερική, έχει επιλέξει να περνά τα καλοκαίρια της στην Ελλάδα γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την πατρίδα τους.

Μαριέττα Χρουσαλά

Στην παρέα τους βρίσκεται ακόμη ένα αγαπημένο ζευγάρι του, η Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της, Λέων Πατίτσα. Οι δύο οικογένειες κάνουν παρέα και στις ΗΠΑ, οπότε κανονίζουν τα προγράμματά τους έτσι ώστε να βρίσκονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα.