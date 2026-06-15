Κάλυμνος: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη σε γάμο

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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο, έπειτα από έκρηξη δυναμίτη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Ο 56χρονος βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο δυναμίτης που είχε στην κατοχή του εξερράγη στα χέρια του.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας στον άνδρα σοβαρό ακρωτηριασμό, ενώ οι παρευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής που μετέτρεψε τη γιορτή σε τραγωδία μέσα σε δευτερόλεπτα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 56χρονο στο νοσοκομείο της Καλύμνου.Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.