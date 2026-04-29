Κάλυμνος: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε σούπερ μάρκετ - Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο την Παρασκευή (24/4), με μια εργαζόμενη να τραυματίζεται βαρύτατα στο χέρι κατά τη διάρκεια της βάρδιας της, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία.

Σύμφωνα με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η γυναίκα είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο φέρεται να μετακινήθηκε στο τμήμα του κρεοπωλείου, χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά τη χρήση μηχανής κιμά, υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και βαριές κακώσεις σε άλλα δύο.

Το περιστατικό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του palmoskalymnou.gr, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει, όπως υποστηρίζεται, δομικά κενά στην τήρηση των κανόνων εργασιακής προστασίας.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση του ατυχήματος, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων, προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.