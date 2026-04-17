Καλύτερη αμυντική επίδοση στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός - Σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ

Η πασίγνωστη ιστοσελίδα ποδοσφαιρικών στατιστικών και δεδομένων CIES Football Observatory έκανε γνωστό ένα ενδιαφέρον στατιστικό μέσω μιας λίστας που περιλαμβάνει ομάδες από τα κορυφαία 15 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα η λίστα μετράει την αμυντική αποτελεσματικότητα των ομάδων, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στην κορυφή αυτής, έχοντας καταφέρει να έχουν το χαμηλότερο ποσοστό expected goals against (xG conceded) ανά 90 λεπτά, με μόλις 0,54. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποδεικνύει πόσο επικίνδυνες είναι οι ευκαιρίες που δέχεται μια ομάδα και δεν αφορά τα γκολ που δέχεται, αλλά τις πιθανότητες που είχε ο αντίπαλος να σκοράρει ανάλογα την κάθε του ευκαιρία. Δηλαδή ένα μακρινό σουτ έχει χαμηλό δείκτη xG, ενώ ένα τετ-α-τετ έχει υψηλό. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να αναδείξουν την καλή αμυντική λειτουργία των ομάδων.

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στο να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιθέσεις των αντιπάλων, κρατώντας και το παθητικό του σε χαμηλά επίπεδα. Πίσω από τους Πειραιώτες βρίσκεται η Πόρτο με 0,61 xG ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 0,65 γκολ ανα αγώνα, κάτι που δείχνει πως και οι Θεσσαλονικείς είναι αρκετά καλά θωρακισμένοι αμυντικά. Το επίτευγμα αυτό των ελληνικών ομάδων είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς πως ομάδες - μεγαθήρια όπως η Άρσεναλ (0,75) και η Ίντερ (0,89) βρίσκονται χαμηλότερα στην λίστα.