Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά της Δυτικής Αττικής: Σε ποια μέτωπα εστιάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν καθώς και σε καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή - Άγιο Νεκτάριο.

Φωτ.: Eurokinissi

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Φωτ.: Copernicus

Σημαντικός ο ρόλος του «Antinero»

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε το πρόγραμμα «Antinero» στο μέτωπο που κινήθηκε προς την Ψάθα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης και οι καθαρισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνέβαλαν ώστε, σε αρκετά σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά, η φωτιά να κινηθεί έρπουσα χωρίς να καταστρέψει το δάσος.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς δεν αποτελούν προληπτικές αντιπυρικές ζώνες, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής που δημιουργούνται επί του πεδίου από τις αρμόδιες δυνάμεις.

Δυτική Αττική: Οι αντιπυρικές ζώνες και το Antinero στη «μάχη» κατά της φωτιάς pic.twitter.com/9qvAZ4e8w5 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 4, 2026

Σε κατάσταση «Red Code» Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Λέσβου και Χίου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον σε γενική επιφυλακή παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.