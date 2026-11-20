Χειροπέδες σε έναν 39χρονο, με πολύ πλούσιο ποινικό παρελθόν, πέρασαν αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» μετά από επιχείρηση στα Καλύβια Αττικής τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11). Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αν και η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΛ.ΑΣ

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με γεμιστήρα, πιστόλι διαμετρήματος 40mm με γεμιστήρα, δεύτερο πιστόλι με κενό γεμιστήρα, 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 114 φυσίγγια. Επίσης κατασχέθηκαν 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες, χρυσό ρολόι, μετρητής χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα, laptop, 2 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS), 3 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Για τις μετακινήσεις του ο 39χρονος χρησιμοποιούσε ένα πολυτελές σπορ ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε από το «ελληνικό FBI».

Πηγή φωτογραφίας: ΕΛ.ΑΣ

Πηγή φωτογραφίας: ΕΛ.ΑΣ

Τα πλαστά έγγραφα

Οι αστυνομικοί βρήκαν ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με την ίδια φωτογραφία αλλά με διαφορετικά στοιχεία κατόχου. Λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο 39χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για πλήθος αδικημάτων, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν τα όπλα, τα χρήματα και τα πλαστά έγγραφα συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος.