LIFE Καθαριότητα

Καμαριέρα αποκαλύπτει το αντικείμενο που πρέπει να απομακρύνεις από το δωμάτιο ξενοδοχείου

Ένα αντικείμενο που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερα μικρόβια απ’ όσα φαντάζεσαι.

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Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Μια μικρή συνήθεια αμέσως μετά την είσοδό σου σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να μειώσει την έκθεσή σου σε μικρόβια και να κάνει τη διαμονή σου πιο ασφαλή. Το θέμα της καθαριότητας στα ξενοδοχεία έχει γίνει ξανά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από βίντεο εργαζόμενης στον τομέα της καθαριότητας που ξεπέρασε τα 4,8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Η ίδια εξηγεί ότι υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο οι περισσότεροι επισκέπτες αγγίζουν ή αφήνουν πάνω του προσωπικά τους είδη, γι’ αυτό και προτείνει να το απομακρύνουν μόλις κάνουν check-in και πριν ξαπλώσουν στο κρεβάτι.

Δες ποιο είναι το αντικείμενο που προτείνεται να απομακρύνεις αμέσως και γιατί αυτή η απλή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διαμονή σου.

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