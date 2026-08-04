Καμαριέρα αποκαλύπτει το αντικείμενο που πρέπει να απομακρύνεις από το δωμάτιο ξενοδοχείου

Μια μικρή συνήθεια αμέσως μετά την είσοδό σου σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να μειώσει την έκθεσή σου σε μικρόβια και να κάνει τη διαμονή σου πιο ασφαλή. Το θέμα της καθαριότητας στα ξενοδοχεία έχει γίνει ξανά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από βίντεο εργαζόμενης στον τομέα της καθαριότητας που ξεπέρασε τα 4,8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Η ίδια εξηγεί ότι υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο οι περισσότεροι επισκέπτες αγγίζουν ή αφήνουν πάνω του προσωπικά τους είδη, γι’ αυτό και προτείνει να το απομακρύνουν μόλις κάνουν check-in και πριν ξαπλώσουν στο κρεβάτι.

Δες ποιο είναι το αντικείμενο που προτείνεται να απομακρύνεις αμέσως και γιατί αυτή η απλή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διαμονή σου.