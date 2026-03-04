Καματερό: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα - «βιβλιοθήκη» παιδικής πορνογραφίας

Σε... «βιβλιοθήκη» πορνογραφίας και μάλιστα με πλήθος βίντεο και φωτογραφιών με ανήλικα παιδιά είχε μετατρέψει το διαμέρισμα που κατοικούσε στο Καματερό ένας 53χρονος. Πρόκειται για άτομο που συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, μετά τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυτό καθώς εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος (σ.σ. χωρίς ακόμη οι Αρχές να γνωρίζουν από πού είναι τα βίντεο και πότε έχουν τραβηχτεί).

Κατά την έρευνα, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 16 εκατοστά,

ένα πυροβόλο όπλο τσέπης διαμετρήματος 0,22 cal,

50 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9mm,

ένα σπρέι πιπεριού,

πέντε ψηφιακές κρυφές κάμερες παρακολούθησης,

ψηφιακά πειστήρια που περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας,

και ψηφιακά πειστήρια, που περιείχαν πλήθος αρχείων βιντεοληπτικού υλικού, όπου έχει καταγραφεί μη δημόσια πράξη άλλου, πλην όμως αποτυπώνονται σκηνές από γυναικείες τουαλέτες που έχουν καταγραφεί εν αγνοία των γυναικών-χρηστών τους.

Ο 53χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια είναι υπό εξέταση από την ΕΛΑΣ.