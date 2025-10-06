Κτηνωδία στα Καμένα Βούρλα: Βρέθηκε σκύλος χτυπημένος με δεκάδες σκάγια

Ένα φρικτό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα.

Σύμφωνα με το lamianow, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από κατοικία, σε περιοχή που βρίσκονται και άλλα σπίτια. Το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν αμέσως το γεγονός στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας.



Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα. Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.