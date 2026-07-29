Κάμερες οπισθοπορείας και άλλα gadget: Σώζουν ζωές ή μας δίνουν ψευδαίσθηση ασφάλειας;

Κάμερες οπισθοπορείας: Κάνουν τελικά την οδήγηση πιο ασφαλή; Από το 2018, όταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεώθηκαν στις ΗΠΑ να εξοπλίζουν όλα τα νέα οχήματα με κάμερες οπισθοπορείας, τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν εντυπωσιακά. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής το 2025, η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου βοήθησε να μειωθούν οι σοβαροί τραυματισμοί μικρών παιδιών κάτω των πέντε ετών κατά σχεδόν 50%, ενώ οι θανατηφόρες παρασύρσεις στην ίδια ηλικιακή ομάδα μειώθηκαν κατά 78%.Την ίδια στιγμή, παλαιότερη μελέτη της Εθνικής (Αμερικανικής) Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας και Εθνικών Δρόμων (NHTSA) έδειξε ότι οι οδηγοί άνω των 70 ετών αντιπροσώπευαν το 26% των θυμάτων σε ατυχήματα οπισθοπορείας.

Παράλληλα, στοιχεία του Ινστιτούτου Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων (IIHS) επιβεβαιώνουν ότι οι κάμερες βοηθούν καθοριστικά τους ηλικιωμένους οδηγούς, μειώνοντας τα ατυχήματα κατά την όπισθεν κατά 36% στις ηλικίες 70+, έναντι 16% στους νεότερους.

Οι λόγοι είναι προφανείς. Αντί να προσπαθεί κανείς να κοιτάξει πίσω από ένα μικρό παρμπρίζ ή ανάμεσα από τα κεφάλια των επιβατών, η κάμερα προσφέρει πλήρη ορατότητα. Επιπλέον, το να κοιτάς μια οθόνη είναι πολύ πιο εύκολο από το να στρίβεις το σώμα και τον αυχένα σου, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Τα «τυφλά» σημεία της τεχνολογίας

Παρά τα εντυπωσιακά αυτά στατιστικά, οι κάμερες οπισθοπορείας έχουν τα αδύναμα σημεία τους. Οι κακές καιρικές συνθήκες είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους, καθώς η βροχή, το χιόνι, ο πάγος ή η λάσπη μπορούν εύκολα να καλύψουν τον εξωτερικό φακό. Επειδή μάλιστα οι φακοί είναι εξαιρετικά μικροί —με διάμετρο γύρω στα 11 χιλιοστά, δηλαδή αισθητά μικρότεροι από ένα νόμισμα— αρκεί μια σταγόνα για να μπλοκάρει εντελώς την εικόνα. Ευτυχώς, ορισμένα νέα μοντέλα διαθέτουν πλέον ειδικά συστήματα καθαρισμού.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η οδήγηση στο σκοτάδι. Πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων παραπονούνται σε διαδικτυακά φόρουμ για θολή εικόνα τη νύχτα. Αυτό οφείλεται συχνά στα ανεπαρκή φώτα όπισθεν, αλλά και στους νόμους της φυσικής: Στο σκοτάδι υπάρχουν λιγότερα φωτόνια που φτάνουν στον αισθητήρα, με αποτέλεσμα η κάμερα να προσπαθεί να αναπληρώσει την έλλειψη φωτός παράγοντας μια εικόνα με έντονο «θόρυβο» (πολύ έντονος κόκκος).

Τέλος, υπάρχει και το ζήτημα της παραμόρφωσης. Οι φακοί είναι ευρυγώνιοι για να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο, όμως αυτό παραμορφώνει την πραγματική απόσταση. Οι έγχρωμες γραμμές καθοδήγησης στην οθόνη βοηθούν τον οδηγό να υπολογίσει σωστά τον χώρο, μετατρέποντάς τον συχνά σε... εξπέρ του παράλληλου παρκαρίσματος.

Η εικόνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδική ασφάλεια πέρασε σε νέα εποχή με τον κανονισμό GSR II (General Safety Regulation), ο οποίος έκανε υποχρεωτικά τα συστήματα ανίχνευσης οπισθοπορείας (κάμερες ή αισθητήρες) σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται από τον Ιούλιο του 2024. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η δέσμη αυτών των μέτρων θα σώσει πάνω από 25.000 ζωές στους ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 2038.

Στην Ελλάδα, όπου ο στόλος των οχημάτων παραμένει από τους πιο γηρασμένους στην Ευρώπη (με μέσο όρο ηλικίας τα 17 έτη), τα ατυχήματα από ελιγμούς και οπισθοπορεία παραμένουν συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με περιορισμένο χώρο στάθμευσης. Παρότι η πλειονότητα των κυκλοφορούντων ελληνικών Ι.Χ. δεν διαθέτει εργοστασιακά τέτοιο εξοπλισμό, η σταδιακή ενσωμάτωση των συστημάτων ADAS στα νεότερα οχήματα θεωρείται κομβική, καθώς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι παρασύρσεις πεζών αποτελούν σταθερά μία από τις κύριες αιτίες σοβαρών τραυματισμών στη χώρα μας.

Πώς τα συστήματα ADAS αλλάζουν τους δρόμους

Επειδή οι κάμερες οπισθοπορείας δεν αρκούν από μόνες τους, άλλα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) έρχονται να συμπληρώσουν τα κενά. Στις ΗΠΑ, θεσπίζεται σταδιακά ομοσπονδιακός κανόνας που θα απαιτεί το σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος Έκτακτης Ανάγκης (AEB) ως στάνταρ εξοπλισμό σε όλα τα νέα επιβατικά οχήματα. Η Εθνική (Αμερικανική) Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας και Εθνικών Δρόμων (NHTSA) υπολογίζει ότι το σύστημα AEB θα σώζει τουλάχιστον 360 ζωές και θα αποτρέπει πάνω από 24.000 τραυματισμούς ετησίως. Έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA) έδειξε ότι τα οχήματα με νεότερη τεχνολογία AEB απέφυγαν το 100% των εμποδίων σε δοκιμές με ταχύτητες έως 56 χλμ/ώρα.

Παράλληλα, αξιολογούνται συστήματα όπως η προειδοποίηση τυφλού σημείου και η διατήρηση λωρίδας. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα συστήματα τυφλού σημείου μειώνουν τα ατυχήματα κατά την αλλαγή λωρίδας κατά 14%, ενώ η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας τα μειώνει κατά 5%. Όσον αφορά το σύστημα AEB για πεζούς, αν και δυσκολεύεται στο σκοτάδι ή σε υψηλές ταχύτητες, καταφέρνει παρόλα αυτά να μειώσει τον κίνδυνο παράσυρσης πεζών κατά 25% έως 27% και τους τραυματισμούς κατά 30%.