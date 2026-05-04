Κάμερον Ντίαζ: Η 53χρονη ηθοποιός μόλις έγινε μανούλα για τρίτη φορά «Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι»

Η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν, ανακοίνωσαν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού. Ο 47χρονος σύζυγος της σταρ του Χόλιγουντ, μοιράστηκε τα νέα στο Instagram, γράφοντας: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μου!!

Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας - τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας - H οικογένεια Madden».

Η διάσημη ηθοποιός μάλιστα, σχολίασε την ανάρτησή του βάζοντας καρδούλες και αστεράκια.