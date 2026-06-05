Καμία εμπλοκή του Τσίπρα στο κρίσιμο διήμερο του ΣΥΡΙΖΑ

Πολλά μπορεί κάποιος να καταλογίσει - πολιτικά - στον Αλέξη Τσίπρα αλλά ανόητος δεν είναι.

Υπό την έννοια ότι δεν έχει κανέναν λόγο να εμπλακεί με τον οποιονδήποτε τρόπο στις κρίσιμες ώρες που έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε ό,τι ήταν να «κάνει» ο ίδιος με την επιστροφή του, το έχει ήδη «κάνει».

Αλλά επειδή από το πρωί κυκλοφορούν διάφορα περίεργα σενάρια ακραίων «λύσεων» τα οποία αφορούν στον Σωκράτη Φάμελλο, μίλησα με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, μετά από προσπάθεια δέκα λεπτών σε ένα τηλέφωνο που συνεχώς ήταν κατειλημμένο - και όπως μου είπε δεν υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή του πρώην πρωθυπουργού ή συνεργατών του στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και αυτό είναι απόλυτα λογικό από τη στιγμή που μέχρι σήμερα ο κ. Τσίπρας αλλά και όσοι βγαίνουν στα ΜΜΕ εκπροσωπώντας την ΕΛΑΣ, αποφεύγουν ούτως ή άλλως και την παραμικρή αναφορά στα της Κουμουνδούρου, για ευνόητους λόγους.



