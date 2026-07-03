«Καμίνι» η Νέα Υόρκη - Ρεκόρ θερμοκρασιών μετά από 60 χρόνια

Σε συνθήκες πρωτοφανούς καύσωνα βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με τον υδράργυρο να αγγίζει επίπεδα-ρεκόρ και τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό για τις επιπτώσεις του παρατεταμένου κύματος ζέστης που πλήττει μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη κατέγραψε την Πέμπτη θερμοκρασίες που έφτασαν τους 100°F (περίπου 38°C), ισοφαρίζοντας ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί την ίδια ημερομηνία το 1966. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στο Central Park από το 2012.

Στο Μπρονξ, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών ανέφεραν ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, που έφτασαν έως και τους 107°F (περίπου 41°C), επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Καύσωνας σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Κονέκτικατ

Το θερμικό κύμα δεν περιορίζεται στη Νέα Υόρκη, καθώς επηρεάζει παράλληλα το Νιου Τζέρσεϊ και το Κονέκτικατ, με τις περιοχές αυτές να βιώνουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και έντονη υγρασία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για να χαρακτηριστεί επίσημα ένα επεισόδιο ως καύσωνας απαιτούνται τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 90°F (32°C), κάτι που –όπως προβλέπεται– θα επιβεβαιωθεί έως και το Σάββατο.

Reuters

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το κύμα ζέστης θα συνεχιστεί χωρίς ουσιαστική ανάσα μέχρι το Σαββατοκύριακο, με πιθανότητα για νέα ρεκόρ θερμοκρασιών.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στο πλαίσιο των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις εκδηλώσεις και τα πυροτεχνήματα της Macy’s.

Έκκληση Μαμντάνι για περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας

Την ώρα που η ζέστη κορυφώνεται, οι αρχές της Νέας Υόρκης καλούν τους πολίτες να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ζήτησε από τους κατοίκους να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 78°F (περίπου 25,5°C), τονίζοντας ότι πρόκειται για πάγια οδηγία που εφαρμόζεται σε περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ρύθμιση αυτή παραμένει αναγκαία ακόμη και σε συνθήκες ακραίας ζέστης, σημειώνοντας πως αποτελεί σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.

New York: it's hot out there, and the power grid is working overtime to keep us cool.



Set your AC to 78 degrees, turn off lights/electronics you're not using, and unplug what you can.



Our City is doing its part too: maintaining the 78 degrees rule in our buildings,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 1, 2026

Στο Μανχάταν, η καθημερινότητα έχει ήδη επηρεαστεί έντονα, με τους πολίτες να προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Παρότι η συντριπτική πλειονότητα των κτιρίων στις ΗΠΑ διαθέτει κλιματισμό, οι καύσωνες εξακολουθούν να συνδέονται με αυξημένο αριθμό θανάτων, συχνά περισσότερους ακόμη και από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως κυκλώνες και πλημμύρες.

Reuters

Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και επισκέπτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες συνθήκες, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία και θερμές νύχτες.